Korrupció gyanújával őrizetbe vették a Zsitomir Megyei Hadkiegészítő és Szociális Támogatási Központ (TCK és SZP) vezetőjét – számolt be róla az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU).

A nyomozás adatai szerint a tisztviselő korrupciós rendszert működtetett: egy helyi vállalkozótól rendszeresen pénzt fogadott el, cserébe pedig azt ígérte, hogy annak hadköteles korú alkalmazottait nem mozgósítják.

A kifizetéseket követően az üzletember listákat adott át a hivatalnoknak azokról a dolgozókról, akiket „védelem alá” kellett helyezni. Ezeket a személyeket így megpróbálták kivonni a toborzóközpontok mobil egységeinek, a rendőrségnek és az ellenőrzőpontoknak az ellenőrzése alól.

Az SZBU munkatársai dokumentálták a hivatalnok tevékenységét, és azt követően vették őrizetbe, hogy ismét pénzt vett át a „megrendelőtől”.

A nyomozók a Büntető Törvénykönyv 368. cikkének 3. része alapján emeltek vádat ellene, amely jogtalan előny elfogadását bünteti hivatali személy részéről.

Jelenleg a bíróság dönt az előzetes letartóztatásról. A gyanúsított akár 10 év szabadságvesztéssel és vagyonelkobzással is számolhat.

A nyilvánosan elérhető adatok szerint az intézményt egy ezredes vezeti, akit 2025 októberében neveztek ki a Zsitomir megyei központ élére.

Korábban, 2023 októbere és 2025 szeptembere között a Poltavai Megyei TCK és SZP vezetője volt. 1974-ben született Szumiban, és a Szumi Felsőfokú Tüzérségi Iskolában szerzett diplomát.

Ezen kívül jelentős harci tapasztalattal rendelkezik: 2014 és 2023 között a donyecki, luhanszki és harkivi térségben szolgált. Munkáját a Bohdan Hmelnickij-rend III. fokozatával ismerték el.

Kárpátalja.ma