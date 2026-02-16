Őrizetbe vették Herman Haluscsenkót

Őrizetbe vették a korrupcióval vádolt Herman Haluscsenko volt energetikai, illetve igazságügyi minisztert az ország elhagyásának kísérlete során – közölte vasárnap az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) a Telegramon.

„A NABU nyomozói ma őrizetbe vették a volt energiaügyi minisztert az államhatár átlépése közben a Midász-ügy keretében”

– közölteék.

„A nyomozás elsődleges intézkedései folyamatban vannak, amelyeket a törvényi előírásoknak megfelelően hajtanak végre”

– fűzte hozzá a hatóság.

A kiutazási tilalom alatt álló Haluscsenkót, akinek az ukrajnai energetikai szektort érintő nagyszabású korrupciós botrány kellett távoznia tisztségéből, Vitalij Glagola újságíró szerint február 15-ére virradóra szállították le egy Varsóba tartó éjszakai vonatról.

A hirado.hu nyomán