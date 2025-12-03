Őrizetben a bécsi autósgyilkosság két ukrán gyanúsítottja

Ideiglenes letartóztatásba helyezte az odesszai bíróság azt a két ukrán állampolgárt, akiket egy 21 éves férfi brutális meggyilkolásával gyanúsítanak Bécsben.

A Kijevi járási bíróság Facebookon közölte, hogy a két férfi számára 40 napos ideiglenes letartóztatást rendelt el, amíg az osztrák hatóságok hivatalos kiadatási kérelme megérkezik.

Az osztrák rendőrség szerint a gyanúsítottak erőszakkal egy autóba kényszerítették az áldozatot, ahol négy órán át fogva tartották, és arra kényszerítették, hogy jelentős összeget utaljon át kriptoszámlájáról egy másik személyhez köthető számlára. Miután megszerezték a pénzt, benzinnel leöntötték és felgyújtották a fiatal férfit az autóval együtt. A 21 éves ukrán életét vesztette.

Az eset november 26-án került napvilágra, amikor Bécsben egy kiégett járműben rábukkantak a férfi holttestére, amelyen erőszakos halál nyomai voltak. Több osztrák médium arról számolt be, hogy az áldozat feltehetően Szerhij Kuzminnak, Harkiv alpolgármesterének a fia lehet, ám a hivatalos azonosítás még folyamatban van.

A két gyanúsítottat november 29-én fogták el Ukrajnában. Eközben az ukrán belügyminisztérium adatbázisában is megjelent Danil Kuzmin neve, aki november 25-én tűnt el Bécsben, és jelenleg „eltűnt személyként” tartják nyilván.

Az osztrák és ukrán hatóságok között tovább folynak a jogi eljárások a kiadatás és a nyomozás részleteinek tisztázása érdekében.

Kárpátalja.ma