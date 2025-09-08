Oroszpárti internetes kommentelőkre csapott le az SZBU

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat munkatársai három kárpátaljai személynél tartottak házkutatást a napokban. Mindhármójukat azzal gyanúsítják, hogy orosz propagandát, ukránellenes bejegyzéseket terjesztettek a közösségi oldalakon – jelentette az Ukrán Biztonsági Szolgálat Kárpátaljai Főosztálya.

Vád alá került egy 36 éves Ungvár közeli lakos, aki régiónk Ukrajnától való elszakadását szorgalmazta. Továbbá az oroszajkú lakosság elnyomásáról és amerikai biolaboratóriumokról terjesztett hamis információkat, valamint helyeselte az Ukrajna elleni orosz katonai agressziót.

Egy botfalvai lakos Kárpátalja Orosz Föderációhoz való csatlakozását kezdeményezte, és az agresszor államot éltette az interneten.

Munkácson is fényt derítettek egy agitátor tevékenységére. Az elkövető helyeselte és támogatta a megszálló csapatok akcióit, illetve előre jelezte egyes települések orosz megszállását Ukrajna keleti régióiban.

A vádlottak lakóhelyén végzett házkutatások során a biztonsági szolgálat munkatársai okostelefonokat és számítógépeket foglaltak le bizonyítékul.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Ukrán Biztonsági Szolgálat