Orvvadászokat fogtak a csapi határőrök

Határőrök orvvadászokat füleltek le Csap közelében – tudósít az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztálya a Facebook-oldalán.

A két elfogott helyi lakos megfelelő engedély nélkül tartózkodott a határ menti övezetben. Terepjárójukban egy vadászpuskát és egy elejtett őz tetemét találták meg. Mindezt a járművel együtt az Ungvári Járási Rendőrkapitányságnak adták át.

A letartóztatott férfiakat a határrend megsértése mellett orvvadászatért is felelősségre vonják.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztálya