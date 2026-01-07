Összefogással segítették a fronton harcoló beregszászi katonákat

A legfőbb érték az emberi élet – hangsúlyozta Babják Zoltán, Beregszász polgármestere közösségi oldalán közzétett bejegyzésében, amelyben egy újabb sikeres összefogásról számolt be a kistérségben.

A polgármester tájékoztatása szerint néhány héttel ezelőtt személyesen egyeztetett a kistérségből származó katonával, Jaroszlav Mihajlovics Hoblikkal. A beszélgetés során derült ki, hogy a keleti fronton harci feladat végrehajtása közben az a jármű, amelyben a katonák tartózkodtak, dróntámadás következtében találatot kapott, és teljesen üzemképtelenné vált. Szállítóeszköz nélkül a fronton végzett szolgálat nemcsak nehezebb, hanem jelentősen veszélyesebb is.

Az emberek összefogásának köszönhetően sikerült megvásárolni egy Toyota gépjárművet, amely már Beregszászba is megérkezett. A jármű kulcsait a Hoblik testvérek – Ivan, Jaroszlav és Vaszil – vették át. Az autó nagyban hozzájárul majd ahhoz, hogy a keleti fronton teljesített szolgálati feladataikat hatékonyabban és biztonságosabban láthassák el.

Babják Zoltán köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik támogatták az ügyet. Külön köszönetet mondott Huszár Péternek és Pavljuk Miklósnak, valamint mindazoknak a támogatóknak, akik névtelenséget kértek – ezt a városvezetés teljes mértékben tiszteletben tartja.

A polgármester bejegyzésében jókívánságait is tolmácsolta a katonák felé: vigyázzanak magukra, és térjenek haza épen, egészségesen.

Kárpátalja.ma