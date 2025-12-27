Otthon hozta világra hatodik gyermekét egy szőlősvégardói édesanya

Mentősök segítették a világra egy szőlősvédardói nő hatodik gyermekét december 27-én éjszaka – közölte a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

A 30 éves nőnél késő este kezdődtek a szülési fájdalmak, a mentőket 23:49-kor riasztották.

A helyszínre kiérkező mentőcsapat a vizsgálat után megállapította, hogy a gyermek bármikor megszülethet. A kórházba szállítás kockázatosnak bizonyult, ezért az orvos a helyszíni szülés mellett döntött.

A mentősök jóslata beigazolódott: hamarosan 2,5 kilogrammos, egészséges kisfiú jött a világra. A helyszíni segítségnyújtás után a csecsemőt és édesanyját a Nagyszőlősi Kórházba szállították.

Az orvosok hangsúlyozták: az egészségügyi intézményen kívüli szülés mindig fokozott kockázattal jár, még akkor is, ha nem az első. A szövődmények hirtelen jelentkezhetnek, ezért a legbiztonságosabb megoldás az orvosokkal való előzetes konzultáció és a kórházi szülés megtervezése.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció