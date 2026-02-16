Otthon szülte meg gyermekét egy nő a Beregszászi járásban

Otthon szülte meg negyedik gyermekét egy 28 éves nő a Beregszászi járásban. Erről a kárpátaljai mentőszolgálat számolt be február 15-én.

A közlemény szerint a mentők a helyszínre érve látták, hogy az újszülött kislány már az édesanyja mellett fekszik. A nő a szülést követően kritikus állapotba került, erős vérzés lépett fel nála.

Az újszülöttet elsősegélyben részesítették, az anyánál pedig méhatóniát és jelentős vérveszteséget diagnosztizáltak. A nőt és gyermekét a beregszászi kórházba szállították. Jelenleg mindketten orvosi felügyelet alatt állnak, állapotuk stabil.

Az egészségügyi dolgozók szerint az édesanya a terhessége alatt nem állt orvosi gondozás alatt.

A nyitókép illusztráció

Kárpátalja.ma