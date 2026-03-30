Otthon szülte meg koraszülött ikreit egy nő a Beregszászi járásban

Otthonában adott életet koraszülött gyermekeinek egy édesanya Mizslisznén (korábban Puskino) – a kárpátaljai mentőszolgálat március 30-án.

A mentőszolgálathoz kora reggel érkezett a hívás arról, miszerint beindult a szülés egy 28 éves nőnél, aki a terhesség hetedik hónapjában járt. A mentő kiérkezéséig a kismama férje segédkezett, a diszpécser utasításai szerint.

Az első gyermek a mentő kiérkezése előtt jött a világra, így a szülést az édesapa vezette le. A második gyermek már a mentősök jelenlétében született meg.

Később kiderült, hogy a terhesség nem volt regisztrálva egyetlen orvosnál sem, és a nő semmilyen vizsgálaton nem esett át az ikerterhessége alatt. Az újszülötteket és az édesanyát kórházba szállították további megfigyelésre.

