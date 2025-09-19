Bíróság elé áll a palágykomoróci gyújtogató

Mint arról korábban írtunk, ez év július 16-án ismeretlen tettes magyarellenes feliratokat festett a palágykomoróci görökatolikus templom falára. Az elkövető ezután megpróbálta felgyújtani az épületet. Az ügyészség most hagyta jóvá a vádiratot, a férfi törvényszék előtt felel majd tetteiért – olvasható a Kárpátaljai Megyei Ügyészség Facebook-oldalán.

A július 16-án este történt esemény a provokatív feliratok miatt jelentős visszhangot keltett. A rendőri nyomozás megállapította, hogy a rongálást elkövető támadó pusztán személyes indíttatásból cselekedett. Mikor a provokatív feliratokat készítette és gyújtogatott, tetteinek súlyával tisztában volt.

A gyújtogatás következtében a templom oldalsó bejárati ajtaja megrongálódott, de az épületben nem esett kár. Az elkövető célja a kárpátaljai társadalmi helyzet destabilizálása, nemzeti és vallási ellenségeskedés szítása volt.

A rendvédelmi szervek gyorsan azonosították és őrizetbe vették a támadót.

Az ügyész az Ungvári Városi Kerületi Bíróság elé terjesztette a vádiratot.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Megyei Ügyészség