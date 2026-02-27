Paprikaspray-vel támadt egy férfi egy katonára és két rendőrre Lembergben
Egy katona és két rendőr megállított két férfit február 26-án Lembergben, a katonai nyilvántartási dokumentumaik ellenőrzése céljából.
A hírt a lembergi területi toborzási és szociális támogatási központ (TCK) hivatalos oldalán tudatták.
Az ellenőrzés során az egyik férfi azonban elővett egy paprikaspray-t, és azt a katonára, valamint a két rendőrre vetette. Mindhárman a légutak és a szem nyálkahártyájának irritációja miatt kórházi ellátásra szorultak.
Kiderült, hogy az érintett férfiak katonai nyilvántartás szempontjából szabálytalanul jártak el. Együket a TCK épültébe vitték, ahol katonai-orvosi vizsgálaton esett át, és szolgálatra alkalmasnak minősítették.
Az ügyben eljárás indult. A férfi tettéért 3-tól 5 évig terjedő szabadságvesztésre ítélhető.