Paprikaspray-vel támadt egy férfi egy katonára és két rendőrre Lembergben

Egy katona és két rendőr megállított két férfit február 26-án Lembergben, a katonai nyilvántartási dokumentumaik ellenőrzése céljából.

Az ellenőrzés során az egyik férfi azonban elővett egy paprikaspray-t, és azt a katonára, valamint a két rendőrre vetette. Mindhárman a légutak és a szem nyálkahártyájának irritációja miatt kórházi ellátásra szorultak.

Kiderült, hogy az érintett férfiak katonai nyilvántartás szempontjából szabálytalanul jártak el. Együket a TCK épültébe vitték, ahol katonai-orvosi vizsgálaton esett át, és szolgálatra alkalmasnak minősítették.

Az ügyben eljárás indult. A férfi tettéért 3-tól 5 évig terjedő szabadságvesztésre ítélhető.