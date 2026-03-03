Parkoló autókat gyújtott fel egy kárpátaljai férfi Lembergben

Utcán parkoló autókat gyújtott fel egy férfi február 27-én éjjel Lembergben – a Lemberg megyei rendőrség sajtószolgálata.

A rendfenntartók tájékoztatása szerint a gyújtogató egy Skoda Octavia, majd egy Volkswagen Jetta márkájú autót rongált meg.

A tüzeket eloltották, személyi sérülés nem történt, de a járművekben jelentős károk keletkeztek.

A rendőrség kiderítette, hogy a gyújtogató egy 36 éves kárpátaljai lakos, akit később őrizetbe vettek.

Az ügyben büntetőeljárás indult. A tettes háromtól tíz évig terjedő szabadságvesztésre számíthat.

Kárpátalja.ma