Újabb részleteket közöltek az egykori házelnök meggyilkolásáról

Az ukrán rendőrség hétfőn sajtótájékoztatót tartott a korábbi parlamenti házelnök, Andrij Parubij szombaton történt meggyilkolásának ügyében. A hatóságok azt feltételezik, hogy a háttérben egy orosz szál is lehet, de ennek vizsgálata még folyamatban van.

Mint előzőleg írtuk, szombaton a nyílt utcán lőtték agyon Andrij Parubijt Lviv városában, a gyilkosságot egy térfigyelő kamera is rögzítette. A támadó elmenekült a helyszínről, de az ukrán rendőrök azóta elfogták.

Az Ukrajniszka Pravda szerint a lembergi rendőrség hétfőn sajtótájékoztatót tartott a nyomozással kapcsolatban, ahol azt mondták,

a nyomozók egyelőre bármilyen forgatókönyvet el tudnak képzelni a gyilkossággal kapcsolatban, de a lehetséges orosz szálak kivizsgálását tartják az első számú prioritásnak.

Közlésük szerint az elkövető egy 1973-ban született férfi, aki nem rendelkezett állandó munkahellyel. Az ukrán rendőrség helyettes főkapitánya, Andrij Negitov azt mondta: voltak bizonyos indítékai a bűncselekmény elkövetésére, de nem részletezte, hogy mik ezek. A közösségi médiában terjedő információkat pedig nem kívánta kommentálni.

Azzal kapcsolatban, hogy a tettes a hmelnickiji régióban fogták el, Nebitov azt mondta: a nyomozók nem zárják ki, hogy a gyanúsított illegálisan akarta elhagyni az országot. Közlése szerint a támadó bűntársai – ha voltak – jelenleg nem ismertek. Elmondása szerint a nyomozásnak nincs konkrét információja arról, hogy a támadónak bármilyen kapcsolata lett volna korábban Parubijjal.

Azt mondta a rendőröknek, hogy a fegyvert és a mobilját egy víztározóba dobta, a gyilkosság alatt viselt ruháit pedig elégette. Továbbá azt állította, hogy eredetileg augusztus 23-án akarta elkövetni a bűncselekményt, de el kellett halasztania a végrehajtást.

Nyitókép: Andrij Parubij Facebook-oldaláról

A hirado.hu nyomán

