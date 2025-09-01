Letartóztatták Andrij Parubij feltételezett gyilkosát

Őrizetbe vették azt a férfit, aki a gyanú szerint agyonlőtte Andrij Parubij volt házelnököt Lembergben. Az ukrán hatóságok közlése szerint a támadó gondosan megtervezte az akciót, de a nyomozók kevesebb mint két nap alatt elfogták – írja a The Kyiv Independent.

Andrij Parubij, az ukrán parlament korábbi elnöke és ismert politikai aktivista augusztus 30-án vesztette életét Lembergben. Az 54 éves politikust egy futárnak álcázott támadó nyolc lövéssel ölte meg, a helyszínen hét töltényhüvelyt találtak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szeptember 1-jén hajnalban jelentette be, hogy a feltételezett elkövetőt elfogták.

„A gyanúsított első vallomását megtette. Jelenleg sürgős nyomozati cselekmények zajlanak, hogy minden körülményt feltárjanak” – mondta az elnök.

Ihor Klimenko belügyminiszter közölte, hogy a férfit Hmelnickij megyében tartóztatták le. „A bűncselekményt alaposan előkészítették: a támadó tanulmányozta az áldozat mozgását, megtervezte az útvonalat és a menekülést is. A rendőrség és az Ukrán Biztonsági Szolgálat munkatársai azonban magas szintű professzionalizmusról tettek tanúbizonyságot: a gyilkosság után 24 órán belül a nyomára bukkantak, 36 órán belül pedig őrizetbe vették” – hangsúlyozta

Kulcsszerepe miatt Parubij gyakran vált az orosz állami propaganda célpontjává. A hatóságok jelenleg azt is vizsgálják, kapott-e fenyegetéseket a halála előtt.

Nyitókép: Rasa Jukneviciene

A hirado.hu nyomán