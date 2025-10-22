Légpuskával fenyegetőzött egy perecsenyi férfi

Bejelentés érkezett a rendőrökhöz október 21-én, miszerint férfiak egy csoportja éles szóváltásba keveredett Perecsenyben, egy Scsaszlivij (Vidám) utcai étterem közelében. A kijevi idő szerint 22.45-kor érkezett hívásra a járási szervek járőr és nyomozó egységei is a helyszínre vonultak.

Kiderült, hogy egy 37 éves helyi lakos került szóváltásba idegenekkel. A vita során saját autója csomagtartójából elővett egy puskát, amit fenyegető szavak kíséretében a jelenlévőkre szegezett.

Miután megtudta, hogy szemtanúk értesítették a rendőrséget, a férfi autójába ült és elhajtott. A rendőrök rövid keresés után őrizetbe vették a támadót. A fenyegetéshez használt és lefoglalt fegyverről kiderült, hogy légpuska volt.

A férfit fegyveres rendbontás vádjával tartják fogva. Tette akár hét év szabadságvesztéssel is járhat.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Megyei Nemzeti Rendőrség