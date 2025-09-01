Pisztrángivadékokkal erősítik a Turja és a Ljuta halállományát

Pisztrángivadékokat telepítettek a Turja-patakba és a Ljuta folyóba – közölte a Kárpátaljai Halvédelmi Járőrszolgálat augusztus 30-án.

Több mint 24 ezer pisztrángivadékot engedtek szabadon az Ungvári járás három településén. Az ivadékok átlagos tömege 3,3 gramm egyedenként.

A környezetvédők szerint a több tízezer ivadék jelentősen hozzájárul az állomány helyreállításához és a folyók ökológiai egyensúlyának megőrzéséhez. A sebes pisztráng kifejezetten a tiszta, hideg és gyors folyású vizekben érzi jól magát.

A környezetvédelmi programba bevonták a helyi fiatalokat, valamint egy nyári tábor gyermekeit is.

(Nyitókép Kárpátaljai Halvédelmi Járőrszolgálat)

