Pisztrángivadékokkal erősítik a Turja és a Ljuta halállományát
Pisztrángivadékokat telepítettek a Turja-patakba és a Ljuta folyóba – közölte a Kárpátaljai Halvédelmi Járőrszolgálat augusztus 30-án.
Több mint 24 ezer pisztrángivadékot engedtek szabadon az Ungvári járás három településén. Az ivadékok átlagos tömege 3,3 gramm egyedenként.
A környezetvédők szerint a több tízezer ivadék jelentősen hozzájárul az állomány helyreállításához és a folyók ökológiai egyensúlyának megőrzéséhez. A sebes pisztráng kifejezetten a tiszta, hideg és gyors folyású vizekben érzi jól magát.
A környezetvédelmi programba bevonták a helyi fiatalokat, valamint egy nyári tábor gyermekeit is.
(Nyitókép Kárpátaljai Halvédelmi Járőrszolgálat)