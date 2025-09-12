Plüssmackóban szállították a kábítószert Kárpátalján

Kábítószer terjesztésével gyanúsítanak egy férfit megyénkben – tudatta a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata szeptember 12-én.

A rendfenntartók tájékoztatása szerint egy 35 éves rahói járási férfi kábítószert terjesztett a környéken. A gyanúsítottat akkor tartóztatták le, amikor átvett egy csomagot, amelyet egy ismerőse hagyott neki hátra az egyik élelmiszerboltban. A csomag egy plüssállatot tartalmazott, amelyben 72 gramm Alpha-PVP kábítószer volt.

A kábítószer feketepiaci ára körülbelül 35 ezer hrivnya lehet.

A férfi ellen büntetőeljárás indult. Akár 12 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik.

Kárpátalja.ma