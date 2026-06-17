Ponto­sítás a csehországi halálesetről szóló korábbi hírekkel kapcsolatban

Bursza Krisztina Közélet

Szerkesztőségünk korábban ukrán nyelvű forrásokra hivatkozva számolt be egy csehországi, pardubicei halálesetről, amely egy utcai verekedés következményeként került bemutatásra.

Halálra vertek egy 26 éves kárpátaljai veteránt Csehországban

Az ügyben azóta több, egymástól eltérő információ jelent meg különböző sajtófelületeken. A beszámolók nem egyeznek sem az esemény pontos időpontját, sem a körülményeket, sem az érintett személyek kilétét illetően.

A jelenleg elérhető adatok alapján az eset részletei nem tekinthetők minden pontban egyértelműen megerősítettnek, és az információk több, egymástól különböző ügyre is vonatkozhatnak.

A szerkesztőség továbbra is figyelemmel kíséri az ügy hivatalos tisztázását, és amennyiben hiteles, megerősített információk válnak elérhetővé, azokról külön anyagban számolunk be.

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