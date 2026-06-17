Szerkesztőségünk korábban ukrán nyelvű forrásokra hivatkozva számolt be egy csehországi, pardubicei halálesetről, amely egy utcai verekedés következményeként került bemutatásra.

Az ügyben azóta több, egymástól eltérő információ jelent meg különböző sajtófelületeken. A beszámolók nem egyeznek sem az esemény pontos időpontját, sem a körülményeket, sem az érintett személyek kilétét illetően.

A jelenleg elérhető adatok alapján az eset részletei nem tekinthetők minden pontban egyértelműen megerősítettnek, és az információk több, egymástól különböző ügyre is vonatkozhatnak.

A szerkesztőség továbbra is figyelemmel kíséri az ügy hivatalos tisztázását, és amennyiben hiteles, megerősített információk válnak elérhetővé, azokról külön anyagban számolunk be.

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