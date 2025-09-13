Pornográf képek terjesztése miatt ítéltek el egy katonát Kárpátalján

A Huszti Járási Bíróság bűnösnek találta azt a katonát, aki pornográf tartalmakat terjesztett az interneten.

A bíróság megállapította, hogy a férfi pornográf képeket töltött le a telefonjára, majd azokat különböző üzenetküldő alkalmazásokon keresztül továbbította. A képeket Viberen és Facebookon osztotta meg, sőt a Különleges Kommunikációs és Információvédelmi Állami Szolgálat hivatalos oldalára is elküldte.

A katonát három évig terjedő börtönbüntetésre ítélték, két év próbaidővel. Emellett 4 543 hrivnya kártérítést kell fizetnie a nyomozati vizsgálatok költségeiért, valamint elkobozták a mobiltelefonját is.

Kárpátalja.ma