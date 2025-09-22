Három évre ítélték a pornográf tartalmakat terjesztő munkácsi nőt

A munkácsi rendőrség munkatársa erotikus videóanyagot vásárolt a Telegram üzenetküldő alkalmazáson keresztül. Ezután pornográf tartalmak terjesztéséért felelősségre vonták a videót készítő hölgyet – olvasható a munkachevo.net hírportálon.

A vádlott a törvényszék szerint őszinte megbánást tanúsított, és az enyhítő körülményeket figyelembe véve egy évre felfüggesztett hároméves börtönbüntetést kapott. Amennyiben a próbaidő alatt nem követ el új bűncselekményt, fölmentik.

A munkácsi nő első pornográf tartalmú videóját 2025. április 16-án adta el, majd további 21 embernek értékesítette, akik között szerencsétlenségére egy rendőr is volt.

A nő azzal magyarázta tettét, hogy az elmúlt két évben súlyos betegségen esett át, ezért volt kénytelen ilyen módon javítani anyagi helyzetén. Minden eladott videó után 500 és 800 hrivnya közötti összeget kapott, amit az ügyfelei banki átutalással fizettek ki.

A bíróság elrendelte az ügyben bizonyítékul szolgáló videók tárolására használt adathordozók megsemmisítését, a vádlottat pedig 11 142,5 hrivnya megfizetésére kötelezte. Ez az összeg a szakértő bevonásának költségeit fedezi, aki megállapította, hogy a nő videói valóban pornográf jellegűek.

Kárpátalja.ma

Forrás: mukachevo.net