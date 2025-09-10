Lövöldözés egy ungvári postahivatalban

Lövés dördült egy ungvári postahivatal épületében – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata szeptember 10-én.

A rendőrséghez érkező bejelentés szerint egy ismeretlen férfi elsütött egy fegyvert az épületben. A helyszínre azonnal kiérkezett a járőrszolgálat, akik perceken belül azonosították és elfogták a gyanúsítottat.

Mint kiderült, a lövöldözés hátterében egy parkolóhely miatti konfliktus állt. Két férfi előbb az utcán vitatkozott, majd a szóváltást a postahivatalban folytatták. Ekkor egyikük elővette pisztolyát, és egy lövést adott le. Az eset következtében senki sem sérült meg.

A 24 éves férfi Zaporizzsjából származik, de ideiglenesen Ungváron él.

Az ügyben eljárás indult.

