PrivatBank: eddig használhatók a 2025-ben lejáró bankkártyák

A PrivatBank közleményben emlékeztette ügyfeleit, hogy a bankkártyák érvényességi idejét a háborús helyzetre való tekintettel automatikusan meghosszabbítják. Ez azt jelenti, hogy még akkor is működik a kártya, ha a lejárati dátum például 2025-öt mutat.

A bank tájékoztatása szerint a kártyatulajdonosok továbbra is fel tudják venni a pénzüket bankautomatából, illetve vásárláskor is fizethetnek vele az üzletekben, benzinkutakon és más helyeken. Az érvényesség meghosszabbítása automatikusan történik, így az ügyfeleknek ezzel kapcsolatban nincs külön teendőjük.

A PrivatBank ugyanakkor három lehetőséget kínál azoknak, akik szeretnék megújítani kártyájukat:

új digitális (Digital) kártya igénylése a Privat24 alkalmazásban,

hagyományos plasztikkártya igénylése és kiváltása a bankfiókokban,

online plasztikkártya igénylése a Privat24 alkalmazáson keresztül, majd kártyaátvétel a kijelölt fiókokban.

A digitális kártya ugyanazokat a funkciókat kínálja, mint a plasztik változat, beleértve a készpénzfelvételt és a fizetést, ám fontos figyelembe venni a napi limitet, amely maximum 100 ezer hrivnya naponta, ezen belül háromóránként legfeljebb 20 ezer.

A bank arra is figyelmeztetett, hogy a lejárati időt meghaladó kártyáknál bizonyos online fizetési funkciók korlátozottak maradhatnak. Például nem lehet őket hozzáadni olyan szolgáltatásokhoz, mint a Booking, így szállásfoglalásra nem használhatók.

A pénzintézet szerint a 2025-ben lejáró kártyák még legalább 913 napig, azaz több mint két évig érvényesek maradnak, de a teljes körű szolgáltatásokhoz érdemes új kártyát igényelni.

Kárpátalja.ma/pmg.ua