Rablás Beregrákoson

Bejelentés érkezett a rendőrségre január 28-án egy 24 éves férfitől, miszerint egy nappal korábban két ismeretlen férfi betört a házába.

Az elkövetők többször lábon lőtték a ház tulajdonosát egy légpuskával, majd kirabolták. Ezután elmenekültek a helyszínről.

A rendőrség tájékoztatása szerint a nyomozás során kiderült, hogy a bűntényt egy 20 éves nagylucskai férfi és egy 18 éves gorondi követte el.

Az elkövetőket őrizetbe vették. A letartóztatás során két pisztolyt is lefoglaltak tőlük.

A gyanúsítottak akár 10 év börtönbüntetésre is számíthatnak.

Kárpátalja.ma