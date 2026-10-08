Ismeretlen fehér szennyeződés tűnt fel a rahói Burkut-patakban

Ismeretlen, fehér színű anyag jelent meg a Rahót átszelő Burkut-patakban, amely a Tiszát is veszélyeztetheti – közölte a Rahói Városi Tanács a Facebook-oldalán. A hatóságok jelenleg a szennyeződés forrását próbálják felderíteni.

Az anyag eredetét és pontos összetételét egyelőre nem sikerült megállapítani. A városi tanács szerint ugyanakkor a vízfolyásba kerülő ismeretlen anyag potenciális veszélyt jelenthet a környezetre és a vízminőségre.

A hatóságok elsősorban a Burkut utca lakóit és a patak környékén élőket kérik, hogy jelezzék, ha információjuk van az esetleges szennyezés forrásáról, olyan ingatlanról, ahonnan az anyag a patakba kerülhetett, illetve ha valaki szemtanúja volt az anyag vízfolyásba kerülésének.

A városi tanács garantálja a bejelentők névtelenségét. Amennyiben beigazolódik a vízszennyezés ténye, az illetékes rendvédelmi szerveket is értesítik.

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