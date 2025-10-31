Teljesen kiégett egy autó a Rahói járásban

Tegnap menet közben tűz ütött ki egy Volkswagen Golf márkájú személyautó motorterében a rahói járási Kaszómező (Koszivszka Poljana) településen. A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának kárpátaljai kirendeltsége honlapján közli, hogy kijevi idő szerint 17.41-kor kaptak bejelentést a tűzről, amit addig az autó tulajdonosa és más sofőrök is próbáltak poroltóikkal megfékezni.

A helyi tűzoltók erősítésére Rahóról és Nagybocskóról (Velikij Bicskiv) is érkeztek egységek. A lángokat 18.00 órakor lokalizálták, további 11 percen belül pedig teljesen eloltották.

Az autó kiégett, a tűz okát szakemberek vizsgálják.

Kárpátalja.ma

Forrás: zk.dsns.gov.ua