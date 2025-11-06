A TCK nyilatkozott a beregszászi egyetemisták ügyében

A területi toborzási és szociális támogatási központ (TCK) közleményben reagált a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem hallgatóinak ügyében november 6-án.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség november 5-én este arról adott hírt, hogy a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokság több mint egy napja jogtalanul tartja fogva a Rákóczi Egyetem négy hallgatóját.

A TCK közleménye szerint három diák és egy oktató a korábban kézhez kapott behívók alapján önként jelent meg a toborzóirodában. Az adatok frissítése során kiderült, hogy három személy nem rendelkezett érvényes orvosi alkalmassági vizsgálattal (VLK) – írja a TCK.

„Miután az érintettek elvégezték a szükséges orvosi vizsgálatot és frissítették személyes adataikat, önként távoztak a toborzóiroda területéről.” – Véleményük szerint nem történt szabálytalanság.

Az érintettek mintegy másfél napot követően hagyhatták el a létesítményt.

Kárpátalja.ma