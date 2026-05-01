Szociális intézmény létesül az egykori pékség helyén Tiszaújlakon 

A Kárpátaljai Református Egyház kezdeményezésére szociális intézményt alakítanak ki Tiszaújlakon egy régi pékség épületében.

A felújítási és átalakítási munkálatokat a gyülekezet tagjainak és adományozóknak a támogatásából valósítják meg. A projekt még a teljes körű háború kitörése előtt indult, azonban a jelenlegi helyzet – különösen az, hogy a közösség jelentős erőforrásokat fordít a védelmi erők támogatására – megnehezíti a kivitelezést.

A helyszínt nemrégiben Jurij Huzinec, a megyei katonai közigazgatás helyettes vezetője tekintette meg a járási és helyi hatóságok képviselőivel, valamint Zan-Fábián Sándor püspökkel és Petei Judit megyei képviselővel együtt.

A beruházás keretében az egyik épületet már teljes egészében felújították: világos helyiségeket alakítottak ki, külön, tágas mosdókkal a mozgásukban korlátozott személyek számára, továbbá egy automata emelőszerkezetet is beépítettek. A másik épületrész mintegy 80%-os készültségi szinten áll, jelenleg a belső befejező munkálatok zajlanak.

A látogatás során a résztvevők megvitatták az intézmény jövőbeni működését és a projekt befejezéséhez szükséges lépéseket. Az eredeti elképzelés szerint idősek otthonát hoztak volna létre, azonban jelenleg egy többfunkciós szociális központ kialakításának lehetősége is felvetődött, amely több rászoruló csoport támogatását tenné lehetővé.

Jurij Huzinec hangsúlyozta, hogy az intézményben helyet kaphatna egy gyermek- és családtámogató központ, egy inkluzív óvoda, valamint a támogatott lakhatás szolgáltatása is. Az állam a szociális szolgáltatások költségeinek megtérítésével járul hozzá a működéshez, ami kiszámíthatóbb fenntartást biztosíthat.

A felek hangsúlyozták, hogy a projekt sikeres befejezéséhez szükség van a környező kistérségek bevonására is. A kezdeményezés megvalósítása az egyház, a hatóságok és a partnerek együttműködésével történik.

