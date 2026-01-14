Rehabilitációs és szociális központ épül a Nagyberegi kistérségben

Jelentős, több megyét összekapcsoló fejlesztési projekt indul Felsőremetén (Verhnyi Remeti).

Urszta János, a Nagyberegi kistérség vezetője közösségi oldalán számolt be arról, hogy Kárpátalja és Luhanszk megye együttműködésében egy komplex rehabilitációs és szociális központ létrehozása van előkészületben.

Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal vezetője, valamint Olekszij Harcsenko, a Luhanszk Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal vezetője megtekintette az egykori „Liszova Dacsa” (Erdei Lak) üdülő területét, amely a tervek szerint a beruházás központi helyszíne lesz.

A projekt részeként a Sziverszkodonecki kistérség 15 millió hrivnya értékben vásárolja meg az ingatlant. Urszta János hangsúlyozta: nem pusztán egy ingatlanügyletről van szó, hanem „az erő és az újjászületés helyszínének megteremtéséről”.

A tervek szerint a területen több fontos funkciót ellátó intézményegyüttes jön létre:

Rehabilitációs központ katonák számára, elsősorban a Luhanszk megyéből érkező védők részére, ahol szabadságuk idején testi és lelki regenerációra nyílik lehetőségük.

Gyermeküdültetési központ, amely egész évben biztosít majd pihenési és feltöltődési lehetőséget a háború által érintett gyermekeknek.

Szociális lakhatás belső menekülteknek: a területen található 19 magánházat azok számára alakítják ki, akik a harcok következtében elveszítették otthonukat.

A kistérség vezetője kiemelte, hogy a kivitelezési munkálatokba elsősorban a Sziverszkodonecki kistérségből származó belső menekülteket kívánják bevonni. Ez nemcsak munkahelyeket teremt számukra, hanem hozzájárul a helyi gazdaság és infrastruktúra fejlődéséhez is.

A nagyléptékű beruházás jelentős pénzügyi forrásokat igényel, ezért a két megye vezetése az erőforrások egyesítésén túl nemzetközi partnerek bevonását is tervezi.

Urszta János köszönetet mondott Miroszlav Bileckijnek és Olekszij Harcsenkónak a látogatásért és a támogatásért, hangsúlyozva: közös céljuk, hogy segítséget nyújtsanak mindazoknak az ukrán állampolgároknak, akiknek életét a háború romba döntötte.

Kárpátalja.ma