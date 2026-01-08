Rekordmeleg napot mértek Mikolajivban január 6-án

Mikolajivban 2026. január 6-án rendkívül enyhe időjárást rögzítettek: a levegő hőmérséklete elérte a plusz 12,3 Celsius-fokot, ami új melegrekordot jelent erre a napra az elmúlt 80 évben.

A hírt a Mikolajiv Megyei Hidrometeorológiai Központ tette közzé Facebook-oldalán.

A közlemény szerint egy melegfront átvonulásának következtében január 6-án megdőltek az adott napra vonatkozó abszolút hőmérsékleti maximumok, mind Mikolajiv városában, mind a megye meteorológiai állomásain. Az összehasonlítás az 1945–2025 közötti (Mikolajiv városa), illetve az 1986–2025 közötti (megyei állomások) mérési adatok alapján történt.

A korábbi csúcshőmérsékletet 1982-ben jegyezték fel, amikor január 6-án +10,7 Celsius-fokot mértek. A 2026-os adat ezt több mint másfél fokkal haladta meg.

Kárpátalja.ma