Rekordösszegű adomány a kárpátaljai magyar családoknak Beregdédában

A Sárospataki Wass Albert Kör 2025-ben minden eddiginél nagyobb összegű pénzadományt gyűjtött a rászoruló kárpátaljai magyar családok megsegítésére – derül ki az egyesület közösségi oldalán közzétett beszámolóból.

A civil szervezet novemberben és decemberben szervezett karácsonyi adománygyűjtést a Beregszászi járáshoz tartozó Beregdédában élő, nehéz helyzetben lévő gyermekes családok javára. Az akció során összesen 890 775 forint gyűlt össze, amely új rekordot jelent: az eddigi legnagyobb összeg, 784 580 forint 2024-ben érkezett be.

A befolyt összegből 840 000 forintot közvetlen pénzadományként juttattak el 28 rászoruló családnak, a fennmaradó részből pedig szaloncukrot vásároltak a gyermekek számára. Az adományokat a Sárospataki Wass Albert Kör tagjai személyesen adták át, házról házra járva Beregdédában. A családok kiválasztásában ezúttal is a helyi görögkatolikus és református egyházközség nyújtott segítséget.

Az egyesület beszámolója szerint az adományátadás során szívszorító beszélgetésekre került sor. A háború immár közel négy éve tartó terhei, az állandó bizonytalanság, az áramkimaradások és az elvándorlás súlyosan megviselik a kárpátaljai magyar közösségeket. Bár Beregdéda távol esik a frontvonaltól, a mindennapi élet nehézségei és a háborús következmények itt is erősen érezhetők.

A Sárospataki Wass Albert Kör köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik adományaikkal hozzájárultak a gyűjtés sikeréhez, továbbá Sárospatak Város Önkormányzatának, a Művelődés Háza és Könyvtárának, valamint az adventi programok szervezőinek, akik lehetővé tették az adománygyűjtést a Makovecz téren. Külön köszönet illeti az egyesület tagjait és mindazokat, akik a lebonyolításban, szállításban és dokumentálásban segédkeztek.

A szervezet jelezte: 2026 karácsonyán is folytatni kívánják a gyűjtést, bízva abban, hogy a jövőben is számíthatnak az anyaországi magyar közösség támogatására.

Kárpátalja.ma