Rekordszintre apadt a Tisza Kárpátalján

Kárpátalján soha nem látott alacsony szintre süllyedt a Tisza vízállása, ami súlyos ökológiai és gazdasági következményekkel fenyeget. A hosszan tartó csapadékhiány miatt a térség fő vízfolyása történelmi minimum közelébe került, a part menti települések lakói pedig aggodalommal figyelik a kiszáradó medret.

A folyó mentén élők beszámolói szerint a korábban mély vízzel borított szakaszokon ma már köves zátonyok és homokpadok emelkednek ki. A helyiek – különösen a Nagyszőlősi és Técsői kistérségben – úgy fogalmaznak: ilyen mértékű alacsony vízállásra májusban még nem volt példa.

A tiszabecsi automata mérőállomás adatai szerint a vízszint folyamatosan a nulla szint alá süllyed. A legfrissebb mérések -217 centiméteres értéket mutatnak, ami jóval elmarad az ilyenkor megszokott átlagtól.

A szakemberek több tényezőt is azonosítottak:

a tavaszi csapadék mennyisége a sokéves átlag kevesebb mint 20%-a,

a téli hónapokban elmaradt a jelentős hótakaró a hegyekben,

a magas hőmérséklet fokozza a párolgást.

Az alacsony vízszint komoly fenyegetést jelent a folyó ökoszisztémájára. A sekély víz gyorsabban felmelegszik, ami csökkenti az oldott oxigén mennyiségét, így nő a halpusztulás kockázata – különösen az érzékenyebb fajok esetében.

A kiszáradó mellékágak és holtágak ráadásul megszakítják a halak szaporodási ciklusát, miközben a korábban víz alatt lévő területek könnyebben hozzáférhetővé válnak az orvhalászok számára.

A jelenség nemcsak környezeti, hanem mindennapi problémákat is okoz. Több településen csökken a kutak vízszintje, a gazdálkodók pedig kénytelenek újragondolni öntözési terveiket.

A kiszáradt meder csalóka képet adhat: bár sok helyen akár gyalog is átjárhatóvá vált a folyó, a hidrológusok figyelmeztetnek, hogy a megmaradt keskeny medrekben a víz sodrása kiszámíthatatlan és veszélyes lehet.

A meteorológiai előrejelzések egyelőre nem ígérnek jelentős változást. A Közép-Európa fölött kialakult anticiklon blokkolja a csapadékot hozó frontokat, így legfeljebb elszórt zivatarok enyhíthetik átmenetileg a helyzetet.

A szakemberek szerint tartós javulást csak a Kárpátokban lehulló, bőséges csapadék hozhat. Addig is a lakosságot takarékos vízhasználatra kérik.

A Novini Zakarpattya nyomán.

Kárpátalja.ma