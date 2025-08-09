Rendkívüli tűzveszély van érvényben Kárpátalján

Magasfokú tűzveszélyre hívja fel a figyelmet a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége szombaton.

A megye nagy részén 4-es (magas), néhol pedig 5-ös (extrém) fokozatú jelzés van érvényben augusztus 9-e és 11-e között.

Arra kérik a lakosságot, hogy legyenek különösen óvatosak a nyílt láng használatával otthon, a kertben, illetve a természetben tartózkodva. A tűzvédelmi szabályok betartása ebben az időszakban kulcsfontosságú a megelőzés szempontjából.

Kárpátalja.ma