Rendkívüli tűzveszélyre figyelmeztetnek Kárpátalján

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltségének megyénkben május 24-én továbbra is magas, helyenként rendkívüli tűzveszély van érvényben.

Kárpátalja alföldi részén 4-es (magas), néhol pedig 5-ös (extrém) fokozatú tűzveszélyt hirdettek.

A DSZNSZ arra kéri a lakosokat, hogy bánjanak fokozott óvatossággal a tűzzel. Emlékeztetnek: száraz időben már egy kis szikra is nagy kiterjedésű tüzet okozhat. Nem javasolják a száraz fű égetését, a szabadban rakott tüzek felügyelet nélkül hagyását és a cigarettacsikkek szétdobálását sem erdőben vagy mezők közelében.

Tűz esetén azonnal hívja a 101-es segélyhívó számot.

Kárpátalja.ma

