Rendkívüli tűzveszélyre figyelmeztetnek Kárpátalján
A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint megyénkben május 24-én továbbra is magas, helyenként rendkívüli tűzveszély van érvényben.
Kárpátalja alföldi részén 4-es (magas), néhol pedig 5-ös (extrém) fokozatú tűzveszélyt hirdettek.
A DSZNSZ arra kéri a lakosokat, hogy bánjanak fokozott óvatossággal a tűzzel. Emlékeztetnek: száraz időben már egy kis szikra is nagy kiterjedésű tüzet okozhat. Nem javasolják a száraz fű égetését, a szabadban rakott tüzek felügyelet nélkül hagyását és a cigarettacsikkek szétdobálását sem erdőben vagy mezők közelében.
Tűz esetén azonnal hívja a 101-es segélyhívó számot.
