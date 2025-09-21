Rendőrkutya talált meg egy eltűnt nőt a Huszti járásban

A rendőrség munkatársai szombat délután bejelentést kaptak egy 53 éves nő eltűnéséről a huszti járási Ölyvös (Bilhivka) községből – számolt be róla a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata szeptember 20-án.

Az eltűnt nő férje elmondta, hogy felesége kora reggel indult el otthonról, de azóta nem tért haza. Nem tudja vele felvenni a kapcsolatot, mivel a nő otthon hagyta a mobiltelefonját. A férj azért aggódott, mert az asszony egészségügyi problémákkal küzd, amelyek tünetei súlyosbodhatnak, amíg egyedül van.

A nő keresésére egy nyomozókból és operatív rendőrökből álló csoport indult, amelyben tapasztalt kutyavezetők és segítőkutyák is részt vettek. Közel háromórás keresés után, végül az Ivi nevű rendőrkutya bukkant az eltűnt nő nyomára. Egy erdőben találták meg, több mint másfél kilométerre a lakhelyétől.

A nő nem szorult orvosi ellátásra, a rendfenntartók hazaszállították.

Kárpátalja.ma