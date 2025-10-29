Halálra gázoltak egy 61 éves férfit az Ungvári járásban
A kárpátaljai rendőrség tájékoztatása szerint október 28-án halálos kimenetelű közlekedési baleset történt az ungvári járásai Csontos településen.
Előzetes információk alapján egy 59 éves havasközi lakos a Volkswagen márkájú autójával elütött egy gyalogost, aki az úttesten haladt át. A sofőr elmondása szerint a férfi váratlanul lépett az úttestre.
A gázolás következtében a 61 éves helyi lakos a helyszínen életét vesztette.
A rendőrség alkoholszondás vizsgálatot végzett a járművezetőn, amely kimutatta, hogy nem volt ittas.
Az ügyben büntetőeljárás indult.