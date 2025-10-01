Revolverrel lövöldözött egy kisfiú Munkácson
Egy 11 éves kisfiú talált egy revolvert, és úgy döntött, megmutatja barátainak az utcán.
Egy szemtanú értesítette a 102-es segélyhívóvonalat, amikor lövéseket hallott.
A hatóságok fegyverrel a kezében találták meg a kisfiút.
A rendőrség lefoglalta a fegyvert, és azonosította a kiskorút – kiderült, hogy egy 11 éves munkácsi lakos. A rendőrség jegyzőkönyvet vett fel a szülei ellen a gyermekneveléssel kapcsolatos feladatok nem megfelelő ellátása miatt (a Büntetőeljárási Törvénykönyv 184. cikke).
Szerencsére senki sem sérült meg.