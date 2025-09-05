Új funkciókkal bővült a Rezerv+
Új funkcióval bővült a Rezerv+ mobilalkalmazás, amely júliusban indította el a késedelmes adategyeztetésért járó bírság online befizetésének lehetőségét. Mostantól az ukrán állampolgárok kilenc különböző katonai nyilvántartással kapcsolatos szabálysértés után fizethetik be büntetésüket a programon keresztül.
Az Ukrán Védelmi Minisztérium közlése szerint az alábbi szabálysértésekért lehet bírságot fizetni:
- ha nem jelent meg a katonai toborzóközpont (TCK) idézésére,
- ha nem vett részt vagy visszautasította az orvosi vizsgálatot,
- ha nem lépett katonai nyilvántartásba 25 éves kor betöltése után,
- ha nem regisztrálta be az új lakcímét,
- ha nem került nyilvántartásba a börtönből való szabadulása után,
- ha nem regisztrált belső-ukrajnai menekültként,
- ha nem teljesítette a nyilvántartási kötelezettséget lakóhelyén, munkahelyén vagy tanulmányi helyén,
- illetve nem regisztrálta a mobilizáció során igényelt vagyontárgyakat (például ingatlanokat, járműveket).
A minisztérium hangsúlyozza, hogy egy bírság befizetése kizárólag az adott szabálysértésre vonatkozik.
Hogyan lehet befizetni a bírságot?
Az alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play-ből lehet letölteni. A felhasználónak be kell jelentkeznie, majd a „Online bírságok” menüpontban nyilatkozatot kell tennie a szabálysértés elismeréséről. Ezt követően a katonai központ három napon belül határozatot küld, amely után az alkalmazásban megjelenik a befizetési lehetőség.
A bírság összege:
- 8 500 hrivnya, ha 20 napon belül befizetik,
- 17 000 hrivnya, ha a 20 napos határidő után kerül sor a fizetésre,
- 34 000 hrivnya, ha a második 20 napos határidő is lejár.
A sikeres befizetés után a Rezerv+ felületén eltűnik a szabálysértésről szóló figyelmeztetés. A frissítés jellemzően négy napot vesz igénybe.
A Védelmi Minisztérium ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a bírság kifizetése nem mentesít a katonai nyilvántartási kötelezettségek teljesítése alól.