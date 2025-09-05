Új funkciókkal bővült a Rezerv+

Új funkcióval bővült a Rezerv+ mobilalkalmazás, amely júliusban indította el a késedelmes adategyeztetésért járó bírság online befizetésének lehetőségét. Mostantól az ukrán állampolgárok kilenc különböző katonai nyilvántartással kapcsolatos szabálysértés után fizethetik be büntetésüket a programon keresztül.

Az Ukrán Védelmi Minisztérium közlése szerint az alábbi szabálysértésekért lehet bírságot fizetni:

ha nem jelent meg a katonai toborzóközpont (TCK) idézésére,

ha nem vett részt vagy visszautasította az orvosi vizsgálatot,

ha nem lépett katonai nyilvántartásba 25 éves kor betöltése után,

ha nem regisztrálta be az új lakcímét,

ha nem került nyilvántartásba a börtönből való szabadulása után,

ha nem regisztrált belső-ukrajnai menekültként,

ha nem teljesítette a nyilvántartási kötelezettséget lakóhelyén, munkahelyén vagy tanulmányi helyén,

illetve nem regisztrálta a mobilizáció során igényelt vagyontárgyakat (például ingatlanokat, járműveket).

A minisztérium hangsúlyozza, hogy egy bírság befizetése kizárólag az adott szabálysértésre vonatkozik.

Hogyan lehet befizetni a bírságot?

Az alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play-ből lehet letölteni. A felhasználónak be kell jelentkeznie, majd a „Online bírságok” menüpontban nyilatkozatot kell tennie a szabálysértés elismeréséről. Ezt követően a katonai központ három napon belül határozatot küld, amely után az alkalmazásban megjelenik a befizetési lehetőség.

A bírság összege:

8 500 hrivnya, ha 20 napon belül befizetik,

17 000 hrivnya, ha a 20 napos határidő után kerül sor a fizetésre,

34 000 hrivnya, ha a második 20 napos határidő is lejár.

A sikeres befizetés után a Rezerv+ felületén eltűnik a szabálysértésről szóló figyelmeztetés. A frissítés jellemzően négy napot vesz igénybe.

A Védelmi Minisztérium ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a bírság kifizetése nem mentesít a katonai nyilvántartási kötelezettségek teljesítése alól.

Kárpátalja.ma/pmg.ua