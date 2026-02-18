Robbanás történt egy Ivano-Frankivszk megyei toborzóközpontban
Robbanás történt február 18-án hajnalban egy Ivano-Frankivszk megyei területi toborzási és szociális támogatási központ (TCK) épületében – számolt be asuspilne.media hírportál.
A hírt a megyei TCK kommunikációs csoportjának képviselője is megerősítette. Előzetes információk szerint a robbanásban senki sem sérült meg.
Az esetet a hatóságok terrorcselekménynek minősítették. Az ügyben büntetőeljárás indult. A vizsgálat jelenleg is folyamatban van.
A nyitókép illusztráció