Robbanás történt egy Ivano-Frankivszk megyei toborzóközpontban

Robbanás történt február 18-án hajnalban egy Ivano-Frankivszk megyei területi toborzási és szociális támogatási központ (TCK) épületében – számolt be asuspilne.media hírportál.

A hírt a megyei TCK kommunikációs csoportjának képviselője is megerősítette. Előzetes információk szerint a robbanásban senki sem sérült meg.

Az esetet a hatóságok terrorcselekménynek minősítették. Az ügyben büntetőeljárás indult. A vizsgálat jelenleg is folyamatban van.

A nyitókép illusztráció

Kárpátalja.ma