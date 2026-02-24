Robbanás történt Dnyipro egyik rendőrségi épületénél
Hétfő este robbanás történt Dnyipro egyik rendőrségi épületénél, nem sokkal azután, hogy Mikolajivban is volt egy támadás, amit terrortámadásként értékeltek a hatóság.
Az ügyészségi közlés szerint egy improvizált robbanószerkezet robbant fel. A történteknek áldozata nem volt, azonban a robbanás az ablakokban, a bútorokban és a számítógépes berendezésekben is kárt okozott.
A rendvédelmi szervek még vizsgálják az eset körülményeit – olvasható az Unian ukrán hírügynökség oldalán.
Nyitókép: nemzeti rendőrség
A hirado.hu nyomán