Hétfő este robbanás történt Dnyipro egyik rendőrségi épületénél, nem sokkal azután, hogy Mikolajivban is volt egy támadás, amit terrortámadásként értékeltek a hatóság.

Az ügyészségi közlés szerint egy improvizált robbanószerkezet robbant fel. A történteknek áldozata nem volt, azonban a robbanás az ablakokban, a bútorokban és a számítógépes berendezésekben is kárt okozott.

A rendvédelmi szervek még vizsgálják az eset körülményeit – olvasható az Unian ukrán hírügynökség oldalán.

Nyitókép: nemzeti rendőrség

A hirado.hu nyomán

Kapcsolódó: