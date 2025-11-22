Robbanás történt egy toborzóközpontban Odessza megyében

Egy ember meghalt, egy pedig megsérült abban a robbanásban, amely november 21-én történt az egyik odesszai területi toborzási és szociális támogatási központban (TCK). Erről a helyi rendőrség számolt be pénteken.

Az Odessza Megyei TCK tájékoztatásából kiderül, hogy a baleset a Pereszipszkiji járás toborzóközpontjában történt. Az előzetes adatok szerint egy ukrán állampolgárral folytatott beszélgetés során felrobbant egy ismeretlen tárgy, amely a férfi személyes holmija között volt.

A robbanás következtében a férfi a helyszínen életét vesztette, továbbá megsérült a toborzóközpont egyik munkatársa is, őt elsősegélyben részesítették, majd kórházba szállították.

A baleset pontos körülményeit, valamint a robbanótárgy eredetét vizsgálják.

Kárpátalja.ma