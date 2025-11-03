Robbanás történt Lemberg közelében: három tinédzser megsérült
Ismeretlen eredetű robbanás rázta meg a Lemberg melletti Szuhovolja falut november 2-án délután. A balesetben három 14 éves fiú sérült meg, mindhármukat kórházba szállították közepesen súlyos állapotban.
A Lemberg Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal polgári védelmi osztályának közlése szerint a robbanás november 2-án, vasárnap, körülbelül 17:15-kor történt Szuhovolja településen.
A hatóságok első információi szerint ismeretlen tárgy robbant fel, amelynek következtében három 14 éves, Lembergben élő fiú megsérült. A sérülteket a Lembergi Szent Miklós Gyermekkórházba szállították, közepesen súlyos állapotban vannak.
A gyerekek égési sérüléseket szenvedtek a felkarjukon, hasukon és kezeiken. A rendőrség jelenleg is vizsgálja, milyen eredetű volt a robbanószerkezet, és milyen körülmények között került a tinédzserek közelébe.
Figyelmeztetés: mit tegyünk, ha robbanóeszközt találunk?
A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) arra kéri a lakosságot, hogy legyenek rendkívül óvatosak, ha gyanús vagy robbanásveszélyes tárgyra bukkannak. A szakemberek a következő biztonsági szabályokat hangsúlyozzák:
- Ne érjen hozzá a tárgyhoz, és ne próbálja meg elmozdítani!
- Jelölje meg a helyet valamilyen feltűnő módon (például bottal, kővel vagy ronggyal).
- Figyelmeztesse a környéken lévőket, és távolodjon el legalább 100 méterre.
- Hívja azonnal a 101-es vagy 102-es segélyhívó számot – ez az egyetlen hivatalos módja a bejelentésnek.
- Ne használjon mobiltelefont vagy rádiót a gyanús tárgy közelében.
- Ne próbálja meg szétszedni vagy átvizsgálni a talált eszközt.
A hatóságok emlékeztetnek: veszélyes háborús robbanóanyagok bárhol előfordulhatnak – mezőkön, erdőkben, vízpartokon, kertekben vagy akár romos épületek közelében. Még egy kisebb ütés vagy hőhatás is robbanást idézhet elő.