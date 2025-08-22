Robbanószerkezetre bukkantak Munkácson
Veszélyes leletet talált egy vízmű alkalmazottja Munkácson – adta hírül a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán augusztus 22-én.
A dolgozó árokásás közben egy második világháborúból származó 82 mm-es aknagránátra bukkant.
A robbanószerkezetet egy speciális gyakorlótérre szállították, ahol irányított detonációval megsemmisítették.
A DSZNSZ munkatársai felhívják a megye lakosainak figyelmét, hogy amennyiben gyanús, lőszernek tűnő tárgyat észlelnek, ne nyúljanak hozzá, hanem azonnal hívják a 101-es vagy a 102-es számot.