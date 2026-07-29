Őrizetbe vettek egy robbantással fenyegetőző férfit a Huszti járásban
Őrizetbe vették a rendőrök azt az 57 éves rakaszi (Rokoszovo) férfit, aki hamisan azt állította, hogy robbanószerkezetet helyezett el egy családi ház pincéjében.
A bejelentés július 27-én érkezett a rendőrség segélyhívó számára.
A férfi azt közölte, hogy mobiltelefonja segítségével bármikor működésbe tudja hozni az állítólagos robbanószerkezetet.
A helyszínre azonnal kivonultak a rendőrök, a tűzszerészek és a kutyás egységek is, ám a ház és környékének átvizsgálása során sem robbanóanyagot, sem más veszélyes eszközt nem találtak.
A bejelentőt rövid időn belül azonosították.
Mobiltelefonjának átvizsgálásakor kiderült, hogy nemcsak a 102-es segélyhívót, hanem a mentőket és a gázszolgáltatót is többször hívta hasonló valótlan bejelentésekkel.
Az orvosi vizsgálat szerint a férfi ittas állapotban volt.
A gyanúsítottat őrizetbe vették, és hamis robbantási fenyegetés miatt büntetőeljárás indult ellene. Az ügyben a Huszti Körzeti Ügyészség felügyelete mellett folytatódik a nyomozás.
Forrás: Facebook/Kárpátaljai Megyei Rendőrség