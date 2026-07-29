Őrizetbe vettek egy robbantással fenyegetőző férfit a Huszti járásban

Őrizetbe vették a rendőrök azt az 57 éves rakaszi (Rokoszovo) férfit, aki hamisan azt állította, hogy robbanószerkezetet helyezett el egy családi ház pincéjében.

A bejelentés július 27-én érkezett a rendőrség segélyhívó számára.

A férfi azt közölte, hogy mobiltelefonja segítségével bármikor működésbe tudja hozni az állítólagos robbanószerkezetet.

A helyszínre azonnal kivonultak a rendőrök, a tűzszerészek és a kutyás egységek is, ám a ház és környékének átvizsgálása során sem robbanóanyagot, sem más veszélyes eszközt nem találtak.

A bejelentőt rövid időn belül azonosították.

Mobiltelefonjának átvizsgálásakor kiderült, hogy nemcsak a 102-es segélyhívót, hanem a mentőket és a gázszolgáltatót is többször hívta hasonló valótlan bejelentésekkel.

Az orvosi vizsgálat szerint a férfi ittas állapotban volt.

A gyanúsítottat őrizetbe vették, és hamis robbantási fenyegetés miatt büntetőeljárás indult ellene. Az ügyben a Huszti Körzeti Ügyészség felügyelete mellett folytatódik a nyomozás.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Megyei Rendőrség

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