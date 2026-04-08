Saját gyermekeit adta bérbe koldulásra egy kárpátaljai nő

Súlyos bűncselekményre derítettek fényt a rendvédelmi szervek Kárpátalján: egy 32 éves nő pénzért adta át kiskorú gyermekeit koldulás céljából történő kizsákmányolásra.

a huszti járási rendőrkapitányság munkatársai, együttműködve a migrációs rendőrséggel, őrizetbe vették a nőt, aki két gyermekét – egy 9 éves fiút és egy 5 éves kislányt – akarta „bérbe adni”.

A nyomozás adatai szerint a gyermekeket először Ivano-Frankivszk, majd Lemberg megyébe szállították volna, ahol koldulásra kényszerítették volna őket. A nő heti 1000 dollárt kért a „szolgáltatásért”, gyermekenként 500 dollárt.

A gyanúsítottat közvetlenül a pénz átvétele után, a bűncselekmény elkövetésének ellenőrzött dokumentálása során vették őrizetbe. A gyermekeket annak a személynek az autójából emelték ki, aki a „megrendelő” szerepét töltötte be.

A nőt letartóztatták. A bűncselekmény 8-tól 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

A hatóságok jelenleg is dolgoznak a teljes bűnszervezet felderítésén, amely gyermekek koldulás céljából történő kizsákmányolásával foglalkozhat. A gyermekek jelenleg kórházban vannak, állapotuk stabil. A továbbiakban a szociális szolgálatok gondoskodnak róluk.

