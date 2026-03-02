Családra váró gyermekek: tájékoztató napot szerveznek Beregszászban

A 2001-ben alapított Sámuel Alapítvány immár 25 éve munkálkodik azon, hogy reményt adjon az árva és elhagyott gyermekeknek Kárpátalján. Küldetésük középpontjában az a meggyőződés áll, hogy minden gyermeknek joga van szerető családban, biztonságban és méltó körülmények között felnőni.

Az alapítvány szolgálatát szentírási ige vezeti:

„Aki az ilyen gyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be…” (Márk 9,37)

Kárpátalján ma is sok gyermek vár arra, hogy valaki otthont és szeretetet kínáljon számára. A szervezet ezúton , akik szívükben indíttatást éreznek a nevelőszülőség iránt, fontolgatják az örökbefogadást, vagy hiteles információkat szeretnének kapni arról, miként válhatnak egy vagy akár több gyermek sorsának jobbra fordítójává.

A Sámuel Alapítvány hangsúlyozza: a jelentkező családokat nem hagyják magukra. Folyamatos szakmai kapcsolattartást, lelki támogatást és összetartó közösséget biztosítanak, amely a mindennapokban is megtartó erőt jelent a szülők számára.

Ennek jegyében személyes tájékoztató alkalmat szerveznek, amelyre szeretettel várják az érdeklődő szülőpárokat. Az eseményen az alapítvány által felkért szakemberek, valamint a területi és járási gyámügyi hivatalok képviselői részletes tájékoztatást adnak a jelenlegi jogszabályokról és a folyamat menetéről.

Az esemény részletei:

Helyszín: Beregszászi Református Egyház gyülekezeti terme

Időpont: 2026. március 25.

Cél: Válaszok adása a jogi és gyakorlati kérdésekre, a bizonytalanságok eloszlatása.

A tájékoztató alkalmon a részvétel nincs létszámhoz kötve, ugyanakkor a szervezési feladatok miatt előzetes regisztráció szükséges. A jelentkezési határidő: március 20.

Érdeklődni és jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Telefonszám: +380954827234, +380661083484

E-mail: samuelalap@gmail.com

Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.

A szervezők arra kérik a gyülekezetek tagjait és az érintett családokat, hogy imádságos szívvel fontolják meg a hívást, és merjenek nyitni egy gyermek felé, akinek életében egy szerető család mindent megváltoztathat.

