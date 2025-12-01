Segély a Caritas-Spes-től: kinek jár 11 000, és kinek 19 400 hrivnya?

A Caritas-Spes 2025-ben is támogatást biztosít a téli időszak átvészeléséhez. Az alapítvány bejelentette, hogy a segély formájától függően egyes ukrán állampolgárok 11 000, míg mások 19 400 hrivnyát kapnak.

A jótékonysági szervezet most nyitotta meg a regisztrációt a téli pénzügyi támogatásra ukrán családok számára. A Caritas-Spes képviselői hangsúlyozzák, hogy a hideg időszakban való segítségnyújtás kiemelt prioritás, ezért idén két külön eljárás is elérhető: a többcélú pénzügyi támogatás és a speciális téli kifizetés.

A többcélú támogatás minden családtag számára körülbelül 11 000 hrivnyát jelent. A téli segélyt pedig egyszeri kifizetésként egy háztartás kapja, összege 19 400 hrivnya. A pénzfelhasználás elsősorban tüzelőanyag vásárlására vagy közüzemi díjak fedezésére szolgál a téli hónapokban.

Regisztrálni azok tudnak, akik megfelelnek a sérülékenységi kritériumoknak. Ebbe a körbe tartoznak: az 55 év feletti egyedül élő nyugdíjasok, az egyedülálló szülők, a nagycsaládosok, a belső menekültek, a frontvonalhoz közeli települések lakói, a fogyatékkal élők és az állásukat elvesztett személyek.

A jelentkezéshez legalább egy, a sérülékeny státuszt igazoló dokumentumot kell benyújtani, például belső menekült igazolást, nyugdíjas igazolványt vagy az állásközpont által kiadott dokumentumot.

A Caritas-Spes közlése szerint a regisztrációt követően a kifizetések két héten belül megérkeznek a jogosultak számlájára.

