Segítség az egyedül élő időseknek a Beregszászi kistérségben

A Területi Szociális Szolgáltató Központ munkatársai folyamatosan támogatják az egyedül élő időseket a Beregszászi kistérségben. Az otthoni szociális segítségnyújtó osztály dolgozói segítenek a mindennapi teendőkben, valamint házhoz szállítják a meleg ételt, amelyet a Kárpátaljai Református Egyház diakóniai osztálya biztosít.

Erről Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség vezetője számolt be közösségi oldalán január 12-én.

A városi önkormányzat szociális szolgálatai rendszeresen felkeresik az egyedül élő időseket, hogy mindenki, aki támogatásra szorul, megkapja a szükséges segítséget.

Ha tudomása van olyan idős személyről, aki segítségre szorul, kérjük, jelezze a városi önkormányzatnak a 0 800 219 020 telefonszámon.

Gondoskodjunk együtt azokról, akiknek szükségük van rá! – áll a tájékoztatásban.

Kárpátalja.ma