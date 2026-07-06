Sikeres műtéten esett át egy kárpátaljai újszülött Lembergben

Sikeres műtétet hajtottak végre a lembergi Szent Miklós Gyermekkórház orvosai egy kárpátaljai újszülött kislányon, aki súlyos veleszületett nyelőcső-rendellenességgel jött világra.

Karolina a terhesség 35. hetében született ikertestvérével együtt Kárpátalján. A mindössze 1600 grammos csecsemőnél születése után megállapították, hogy a nyelőcső felső és alsó szakasza nem kapcsolódik egymáshoz, ezért nem tudott önállóan táplálkozni.

Az állapotot tovább súlyosbította, hogy rendellenes összeköttetés alakult ki a nyelőcső és a légutak között, ami azonnali sebészeti beavatkozást tett szükségessé.

Az orvosok minimál invazív eljárás mellett döntöttek: a mellkas felnyitása helyett három apró metszésen keresztül, úgynevezett torakoszkópos műtéttel állították helyre a rendellenességet.

A beavatkozást követő napon Karolina már önállóan tudott táplálkozni. A kislány ezt követően a neonatológiai központban részesült utókezelésben és megerősödött. Amikor testsúlya meghaladta a 2300 grammot, édesanyjával és ikertestvérével együtt hazaengedték a kórházból.

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