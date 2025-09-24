1,7 millió hrivnyás sikkasztással vádolnak egy ungvári hivatalnokot

Az Ungvári Városi Tanács egyik hivatalnokát és egy vállalkozót 1,7 millió hrivnya elsikkasztásával vádolja az ügyészség – olvasható a Kárpátaljai Megyei Ügyészség Facebook-oldalán.

A nyomozás megállapította, hogy a két gyanúsított a 7. és 19. számú ungvári középiskolák fűtési rendszerének felújítása kapcsán károsította meg a költségvetést. A kivitelező által jócskán túlszámlázott munkák jegyzőkönyveit a hivatalnok pozíciójával visszaélve hagyatta jóvá. A bizonyítékok között egy 585 ezer hrivnyáról szóló számla is van.

A két férfit különösen nagymértékű költségvetési csalással gyanúsítják, a munkájából felmentett tisztviselő kapcsán hivatali visszaélés gyanújával is nyomoznak.

Mindkét gyanúsítottat házi őrizetbe helyezték.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Megyei Ügyészség