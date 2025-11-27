Kárpátaljára látogatott Siklósi Beatrix a Jónak lenni jó! keretében

A Jónak lenni jó! kampány részeként Siklósi Beatrix látogatott Kárpátaljára november 26-án, ahol több intézményt és gyermekotthont keresett fel. A delegációhoz csatlakozott Keresztes Ildikó énekesnő is.

A program első állomása a megyei gyermekkórház volt, ahol dr. Biró Erzsébet bemutatta az intézmény új vezetőjét. A látogatók megtekintették a pulmonológiai osztályon az „elfelejtett gyerekek” szobáit.

Ezt követően a csoport Nagydobronyba utazott, ahol találkoztak azokkal a gyermekekkel, akik korábban a munkácsi kórházból kerültek át a helyi gyermekotthonba. A nap zárásaként Ráton tettek látogatást, ahol megismerkedtek a családi típusú gyermekotthon működésével és lakóival.

A látogatás során jelentős adományok is átadásra kerültek:

3 millió forint Nagydobronynak a GriffSoft Zrt. és a Budmil legutóbbi felajánlásából,

1 millió forint Rátnak ajándékutalvány formájában.

Sipos József, a KEGYES elnöke közleményében kiemelte:

– Köszönjük, ha minél többen csatlakoznak a kampányhoz szerte a világon, hogy teljesüljenek a kitűzött célok, és sok-sok kárpátaljai árva és bajba jutott gyereken tudjunk még sokáig segíteni!

Kárpátalja.ma